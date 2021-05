Non, je ne m'abonnerai pas

A toi, site web, qui impose le choix de payer un abonnement ou d'accepter les publicités,

A toi, webmestre, qui impose trois popups plein écran avant de permettre l'accès à ton contenu,

A toi, "blogueur", qui propose xx solutions à un problème tout en mettant une solution par page pour multiplier les vues,

A toi, plate forme vidéo, qui m'impose plusieurs publicités invasives,

sache que quand tu fais ça, je ferme ton site et je n'y reviens jamais: je préfère me passer de ton contenu plutôt que de céder à la pression... tu sais pourquoi ? Parce que tu n'es pas indispensable, mon gros, je trouverai ailleurs le contenu que tu t'es sans doute contenté de copier d'un autre site. De toutes façons, si tu ne proposes pas de flux RSS, c'est que ton but n'est pas d'aider et de partager mais bien de te gaver.

Et à toi, publicitaire de merde, qui fais pression sur tout un système pour diffuser tes annonces et vendre ta came, ne t'inquiète pas: je me souviendrai de ton produit: je ne l'achèterai jamais.