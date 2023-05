De temps en temps il y a des gens, des réacs en général, qui ont assez de temps à perdre pour venir poster un commentaire désagréable quand ce que je dis ne leur convient pas.

Voilà deux jours coup sur coup que ça arrive et le dernier se plaint (ouinouin) du fait que je ne vais sans doute pas le publier: je vais faire mieux que ça mon gros, je vais y répondre quand d'habitude je ne les parcours que d'un derrière distrait.

Le commentaire en question:

Monsieur Warrior; J'étais intéressé par vos articles et points de vue techniques. Mais là (et ce n'est pas d'aujourd'hui) vous utilisez votre auditoire pour diffuser vos avis politiques qui ne sont qu'à sens unique sans aucune analyse et toujours dans la négation. D'ailleurs mes commentaires (comme celui-ci sûrement) ne sont pas publiés, preuve de votre manque de partialité. Je vous ai laissé mon mail si jamais vous vouliez me répondre mais sachez que je me désabonne de votre flux RSS, gèné par votre agressivité éditoriale. Et vous voudrez bien rendre votre taxe d'habitation, votre redevance audiovisuelle, vos subventions pour plafonner votre électricité et votre gaz, vos aides Covid (tests, soins, chômage technique) et tout le reste pour que nous les redonnions aux riches qui ont été contrôlés fiscalement, aux mêmes riches qui continuent à payer leurs impôts ici alors que nous sommes le pays qui les taxe le plus, et aux mêmes riches pour qu'ils prennent l'avion pour leurs trajets hexagonaux... tout ça puisque vous reniez toutes les avancées de cette présidence, même si on peut leur mettre bien des casseroles au cul (comme trop souvent d'ailleurs - de Mitterrand à Sarkozy, de Hollande à Chirac)

s. furax Vangeles

Mettons les choses au point

Déjà, mon gros, il y a quelques notions que tu ne sembles pas avoir bien saisies et que je vais éclaircir pour toi:

1 Je suis chez moi

[vous] diffusez vos avis politiques qui ne sont qu'à sens unique sans aucune analyse et toujours dans la négation...D'ailleurs mes commentaires (comme celui-ci sûrement) ne sont pas publiés, preuve de votre manque de partialité.

Je fais ce que je veux parce que je suis chez moi, sur mon serveur, avec un blog libre dans lequel j'ai codé mes propres plugins. Je dis ce que je veux et je publie les commentaires si je veux...

Je ne te dois RIEN DU TOUT mon gros: ni impartialité, ni droit de réponse, ni espace d'expression personnel ni rien... Ton seul droit ici est celui de lire ou pas mes calembredaines. C'est tout. Si ton commentaire est publié, c'est une grâce que je te fais... C'est TOI qui me le dois.

2 Je n'UTILISE personne

Ce vocabulaire, caractéristique des réacs dans ton genre, ne correspond à RIEN de réel dans mon cas: je n'utilise personne, je me contente de partager librement et gratuitement des trucs et si certains y trouvent de l'intérêt, j'en suis ravi... je n'attends pas de retour sur investissement ou une quelconque rentabilité, pour utiliser deux autres expressions que tu dois sans doute affectionner...

Par contre, si des lecteurs prennent la peine de me contacter pour des choses constructives, positives ou amicales, j'en suis très heureux et il m'arrive même de m'en faire des copains (merci à tous au passage !)

3 l'incompétence...

... sans aucune analyse...

Curieux, il me semblait que pour écrire un commentaire fielleux il convenait à priori de savoir lire... Ne serait-ce qu le sous-titre de ce site: «Publication à caractère intermittent, approximatif et dilettante.»

Comment dans ce cas t'étonner de quoi que ce soit...?!

4 le désabonnement

mais sachez que je me désabonne de votre flux RSS

oohhhhhh noooooon ! Mais que vais-je deveniiiir ?!

Non, mais ne t'en fais pas, mon gros: si tu ne me suis plus, je survivrai et tu sais pourquoi ? Parce que je m'en bats les steaks que les réacs me suivent ou pas...

D'ailleurs, je ne publie pas pour obtenir un quelconque renforcement narcissique ou une quelconque gratification d'attention genre like/pouce en l'air/followers, sinon, je serais sur Insta' et Facebook... Je ne regarde même pas les stats de visite de ce site parce que je ne vis pas dans l'attente de l'attention numérique des autres.

Pourtant, ce blog m'a valu quelques belles amitiés numériques depuis 10 ans et c'est ce qui compte...

Donc, surtout, désabonne-toi, mon gros... et j'invite toute personne qui te donnerait raison à faire de même: exercez votre seul droit sur cet espace, celui de ne plus y venir.

5 Le bullshit pseudo économique

Merci pour cette franche tranche de rigolade: tout y est, de l'assistanat aux approximations diverses qui confirment bien de quel côté de la barricade tu te trouves... celui des bourgeois et des réacs, ceux qui sont heureux de voir les «avancées» de Macron et de sa bande.

Ils ont bien avancé, en effet, mais sont-ils tournés du même côté que nous ? J'en doute. Si quand ils avancent on recule, comment veux-tu...

Conclusion

Tu vois mon gros, je l'ai publié ton commentaire bilieux et pas dans les commentaires: tu as eu un billet complet rien que pour toi et c'est bien plus que tu n'en mérites. Inutile de commenter à nouveau, mon pépère, tu seras viré sans même que je te lise: quand un type vient gueuler chez moi, je le vire à coup de pompes dans le cul, je lui tends pas le micro. Et si tu insistes, je peux même bannir toutes les IP que tu choisirais d'utiliser et tu sais pourquoi ? Parce que je fais ce que je veux et que tu n'y peux rien... (ha zut, je l'ai déjà dit non ?! Arf !)