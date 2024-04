[RÉSOLU] HP Envy ignore GRUB et continue de booter sur windaube

Le problème

Il s'agit d'un problème bien connu avec HP: malgré l'install de linux, c'est windaube qui est chargé en premier, m'obligeant à appuyer sur F9 au démarrage pour choisir linux... à chaque fois.

Les solutions proposées sur le net

🟥 N°1 - efibootmgr

En gros, sous linux, on force l'ordre de démarrage grâce à efibootmgr dans un terminal (j'en avais parlé là : https://warriordudimanche.net/article1108/5da7ebb8b45e3 )

Cette solution ne fonctionne pas car le PC semble ignorer le boot manager... Non seulement il l'ignore mais en plus, l'ancien ordre de démarrage est rétabli au reboot...

J'ai pourtant essayé sans secureboot et avec.

🟥 N°2 - modifier le fichier efi

Vu que GRUB semble ignoré, certains proposent de modifier le fichier efi chargé au démarrage. Ça se fait sous win avec un CMD en mode admin:

bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\mmx64.efi

Pour info, le chemin vers le fichier efi, je l'ai trouvé dans le menu de GRUB quand je force le bootorder avec F9

Au reboot, rien n'a changé, toujours win qui démarre...

🟥 N°3 - ruser avec efibootmgr

A force de cherche, on trouve des «solutions» du genre https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=188796

sudo efibootmgr -n 0000

En gros, le mec arrive à changer le boot order mais seulement pour le démarrage suivant (option -n)... ce qui marche.

Il automatise donc la commande à chaque démarrage en l'ajoutant au fichier /etc/rc.local... qui a disparu depuis (post de 2015...)

Je cherche encore et je tombe sur https://doc.ycharbi.fr/index.php/Rc.local qui explique une façon de restaurer ce fichier par une astuce... à ce stade on est à des astuces gigognes, ça commence à me déplaire. De toutes façons, même avec sudo, il me refuse la permission d'écrire un fichier etc/rc.local...

Je rerecherche et j'arrive sur des solutions pour lancer une commande en sudo au démarrage : https://www.malekal.com/linux-executer-script-commande-demarrage/

On y confirme la disparition de rc.local depuis l'arrivée de SystemD. D'autres solutions sont proposées:

passer par /etc/init.d pour déclarer un service...

créer un service systemD ...

pitin, ya pas plus simple ?!

🟥 N°4 - remodifier le fichier efi

En cherchant, j'ai trouvé ça https://www.malekal.com/comment-linux-demarre-pc-uefi-sequence-etape-complete/#La_sequence_complete_du_demarrage_d8217un_PC_UEFI_sur_Linux : on y explique la séquence de démarrage et on y explique les fichiers EFI... dont aucun nom ne correspond à ceux que j'ai... Un autre lien ( https://forums.cnetfrance.fr/macos-linux-et-autres-systemes/6808392-linux-mint-en-dual-boot-ne-demarre-pas-automatiquement?p=6808429#post6808429 ) propose les commandes avec les noms de fichiers efi «corrects» selon si le bios est en mode legacy ou pas.

​​​​​​A taper sous Windows : bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi (sans secure-boot) bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efi (avec secure-boot activé)

Je redémarre donc, passe par le bios pour vérifier puis sous win pour la commande.

Comme le mode legacy et secureboot est disabled, je tape

bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi

et j'obtiens un " l'opération a réussi" mais une fois rebooté, l'ordi démarre toujours sur win...

Je me dis, retente avec secure boot... mais l'option reste désactivée et grisée... Ha oui, c'est vrai, il faut mettre un mot de passe BIOS pour avoir le droit de changer ça...

Une fois un mot de passe ajouté: rien n'y fait l'option reste grisée que ce soit en mode legacy ou pas...

ceci est un chou blanc

J'essaie quand même shimx64.efi par acquit de conscience, mais toujours rien...

🟥 N°5 - passer par bootrepair

Je lance bootrepair et lui fais générer un boot info que je vous mets ici : https://zerobin.warriordudimanche.net/?29a1feb91a7a14f2#7eDpNtQ8YNRr3F5fEF23B49uoqBUvwDopukkpvnh5LGU

Puis j'essaie sans conviction l'option de base... avant d'éplucher https://linuxhint.com/ubuntu_boot_repair_tutorial/ pour voir ce que je peux faire de plus sans tout péter (car, contre toute attente, je n'ai encore rien pété à ce stade...)

Bon, bien entendu, boot repair n'acceptera de bosser que depuis une clé USB, pas mon linux de base...

Je récupère l'iso et je reboote. Après «réparation» toujours pas de changement.

🟥 N°6 - désactiver le fastboot depuis windows

Merci mille fois à Guigui pour ses conseils, en particulier celui du fastboot qui peut s'avérer taquin. ( https://shaarli.guiguishow.info/?nfrLYQ )

Toutefois, après désactivation du fastboot de win, toujours pas résolu.

🟩 N°7 - Créer un service systemD

Merci à 5-1 ( https://warriordudimanche.net/article1983/help-hp-envy-ignore-grub-et-continue-de-booter-sur-windaube#c1983-1 ) pour les explications et la simplification de la création de service. Du clé en mains ! 👍

Une fois les instructions suivies à la lettre... ça marche ! Je viens de rebooter et j'ai eu la joie de voir apparaître GRUB... Il a fallu ruser mais on a réussi à poutrer windaube...

Merci encore à tous pour vos conseils et pour le temps que vous avez pris à me les prodiguer !