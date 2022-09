Et voilà, ça devait arriver: ce blog fête ses 10 ans aujourd'hui...

La première brique postée sur ce monceau de calembredaines, ce monument à l'approximation tout en fantaisie que dis-je cet édifice chancelant de bidules ni faits ni à faire, la première brique, donc, a été postée le 14 septembre 2012...

Depuis, j'ai maintenu avec une ténacité qui m'honore une ligne éditoriale entièrement basée sur l'absence de toute forme de préparation, même embryonnaire, et une impulsivité de chihuahua cocaïnomane entre deux portes.

Pourtant, ce blog a changé mon existence à bien des égards: il m'a fait progresser dans de nombreux domaines, informatiques et humains, mais il m'a aussi apporté le bonheur de rencontrer plein de gens avec lesquels je me suis lié d'amitié !

Dix ans de programmation aléatoire, dix ans de commentaires constructifs ou délirants, dix ans de hauts et bas communs, dix ans de râlages politiques, dix ans de blagues de merde, dix ans d'échanges, de rires et de larmes: dix ans de vie ensemble !

Pour l'occasion, j'ai repris la maquette avec deux objectifs :

1. supprimer les choses devenues inutiles

... et dieu seul sait à quel point il y en a: pire qu'un projet legacy, c'est un vrai mille-feuilles de projets avortés, de modifs à l'arrache et de bidules devenus obsolètes. C'est pas qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits, c'est que même avec des chiens équipés de GPS l'opération relèverait de l'impossibilité totale. Dehors le menu inutile, le dernier pouet, les tags: ne restent que les choses utiles.

2. Adapter la charte graphique

En effet, plus moyen de me présenter sous la forme de Goku sans provoquer une légitime hilarité désormais. J'ai donc opté pour un Tortue géniale de bon aloi, plus idoine à mon âge avancé... Certains avaient eu un avant goût cet été (wink @liandri et @Yahiko )

Et maintenant ?!

Ben... je ne sais pas trop. Je pense continuer à partager des trucs plus ou moins aboutis (les idées ne manquent pas) tout en faisant de mon mieux pour éviter la dépression nerveuse tout en conservant un minimum de santé mentale et mon enthousiasme