Réflexions sur l'Abaya : Un point de vue d'un Tunisien : r/france

J'ai retrouvé le post Reddit d'origine de ce texte copié collé sur la river et que l'on peut rapprocher de la vidéo de Kahina Balhoul (femme Imam) , trouvée sur masto (https://piaille.fr/@petaramesh/111000388869533671 ) https://www.youtube.com/watch?v=aBZpiAyifr0

Les deux opinions me paraissent intéressantes car proposées par des gens concernés et légitimes: ils savent de quoi ils parlent et ne peuvent être soupçonnés d'être antimusulman...

En effet, j'ai souvent l'impression qu'on est arrivé à une telle radicalisation des positions à ce sujet qu'il ne peut plus y avoir de réflexion un peu objective sans qu'on soit immédiatement noyé dans un brouhaha d'accusations... Pourtant, le sujet n'est pas simple à trancher ou à résoudre...

Le port du voile est devenu une question politique, notamment grâce aux Frères musulmans, qui ont promu cette pratique. Il est intéressant de noter que même à Al-Azhar en Égypte, une institution enseignant la théologie musulmane, les étudiantes ne portaient pas de voile dans les années 60 et avant. Le voile est donc une tendance relativement récente, propagée à travers les médias depuis la défaite de 1967 et l'essor de l'islamisme, consécutif au déclin du nationalisme arabe laïque et l'enrichissement des pays du Golf.

Il est important de noter que le Maghreb n'avait aucune tradition de voile ou d'abaya avant ces événements. Il est donc regrettable de voir que certains Maghrébins islamistes (y en a aucune doute pour moi) utilisent ces vêtements saoudiens, qui n'ont aucun lien avec notre culture, pour exprimer leurs opinions politiques en France. Cette stratégie est superficielle et déplorable, car elle utilise les enfants comme instruments politiques.

En ce qui concerne la France, il est évident que les gouvernements incompétents, comme beaucoup de l'élite politique mondiale aujourd'hui, tentent de diviser pour mieux régner. Ces questions détournent l'attention des problèmes réels en France. Nous avons des liens historiques étroits avec la France et nous savons qu'elle fait face à de véritables défis (comme les coups d'État en Afrique, qui sont un symptôme réel, la réforme des retraites on n'en parle plus..je veux pas parler d'autres points la pour ne pas m'accuser de se mêler de la politique interne de la France même si j'y réside mais bon..je veux que l'idée soit claire).

Il est triste de constater que la plupart des gens tombent facilement dans ce piège, ce qui pourrait conduire à des divisions internes et à des conflits. Malheureusement, comprendre ces problèmes nécessite un effort d'étude de l'histoire et des enjeux complexes. La montée de l'islamisme est liée au pétrole du Golfe, et il est important de rappeler que l'islam est une religion vieille de 1500 ans, la tendance habit islamique ça date de 1967..La révolution islamique en Iran à rendu les choses encore pire. Le judaïsme et le christianisme ont évolué au fil du temps pour s'adapter à la laïcité, et c'est le résultat d'années de luttes acharnées en France contre le clergé pour séparer l'église de l'état et garantir la liberté de conscience, et ceci est en rapport étroit avec la devise nationale liberté égalité fraternité. C'est un pilier de la république. Malheureusement la plupart des immigrés ne connaissaient pas l'histoire de ce pays, je connais même des français qui ne connaissent pas cette Histoire. La laïcité en France c'est le fruit de luttes historiques. Quant à l'islam, il n'a pas encore connu cette transformation, en grande partie en raison de la légitimité que certains dirigeants moyenâgeux tirent de la religion pour maintenir leur pouvoir (Iran, Arabie Saoudite...).

Ces dirigeants financent des mouvements radicaux et des mosquées en France pour propager une vision extrémiste de l'islam. De plus, certaines puissances mondiales continuent de soutenir ces régimes moyenâgeux en raison de leurs intérêts pétroliers. Tant que la situation au Moyen-Orient ne changera pas, les tensions en France risquent de perdurer, et les gouvernements incompétents en tiront toujours profite.