HELP URGENT: Falsification de notes d'oral

Ma grande était en médecine cette année dans l'espoir d'obtenir Maïeutique (sage-femme). Elle a passé les oraux et elle est ressortie très satisfaite: les examinateurs l'ont félicitée, ont souri tout le temps et elle a fait pile le temps demandé.

Quand on a reçu les notes, elles se sont avérées catastrophiques ce qui ferme définitivement la voie espérée.

On a demandé des explications et des confirmations et, après avoir insisté, on nous à renvoyé un PDF soi-disant officiel montrant les notes et le numéro de candidat et ce PDF a confirmé le résultat.

Deux semaines après, on nous conseille de creuser un peu en nous disant que les manipulations sont courantes dans ce milieu: je jette donc un oeil plus attentif au PDF qui s'avère grossièrement falsifié: sensé être un scan de fiches examinateurs, il s'avère qu'une fois ouvert avec libre office, le document est composé de plusieurs calques découpés à la scie sauteuse et que la note ainsi que le numéro de candidat ont été trafiqués...

On a contacté un avocat qui nous a expliqué que pour que le juge se saisisse du dossier, il nous faut un (voire plusieurs) courrier expliquant que le pdf était falsifié et comment on le voit le tout écrit par un professionnel de l'informatique (pour montrer la légitimité du doute...)

C'est là que j'ai besoin d'aide... J'ai déjà contacté quelques copains mais vu l'urgence, je lance une bouteille ici...

Contactez-moi par la page contact et je vous transmets le pdf en question...