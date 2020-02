about:blank

Moui, tu peux t'inscrire sur ces listes...

ou bien te tartiner la raie du cul avec de la confiture de fraise, ça aura le même effet sur les démarcheurs téléphoniques.

Une fois que ton numéro est dans une seule des listes qu'ils s'échangent, tu peux faire ce que tu veux, tu y restes...

Je me suis mis sur liste rouge : autant gueuler dans le cul d'un poney

je me suis inscrit sur bloctel : autant brailler dans une contrebasse

j'ai demandé à chaque appelant de m'inscrire sur la liste des personnes à ne pas rappeler : autant hurler à la lune, à poil en sautant à cloche pied sur un brie de Maux.

Maintenant, je me contente de raccrocher direct et sans attendre u'ils me sortent leur boniment à la con.

On va me dire «ouin ouin, les pauvres, c'est des gens quand même, ils font ça parce qu'ils sont obligés gnagnagna...»

Oui, mais :

je n'ai rien demandé j'ai demandé à ce qu'on me foute la paix ces gens m'appellent entre4 et six fois par jour même le dimanche des fois, ils me raccrochent à la gueule en premier avant même de me demander quoi que ce soit !

Ce n'est pas parce qu'ils font un boulot de merde que c'est ma faute. En plus, ils téléphonent avec un accent à couper au couteau en se présentant comme Françoise ou jean-marc et ça m'énerve parc que ça veut dire qu'on me considère comme un raciste par défaut: pitin, tu me demandes des infos personnelles et tu mens déjà sur ton prénom !

VA TE FAIRE CUIRE LE CUL.

(ouf, ça va mieux)