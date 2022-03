Une extension VS Code qui génère de la documentation à l’aide d’IA

/me regarde ça d'un oeil sceptique.

/me teste.

mâchoire de /me tombe par terre

Donc, c'est une extension pour VSCode qui est censée générer la doc d'une fonction ou d'une méthode automatiquement, toute seule et en un seul clic.

Taquin, j'ai testé avec des méthodes tirées d'applis à moi et ben franchement, elle s'en sort vraiment pas mal !

Elle s'avère capable d'interpréter plutôt bien le code sélectionné:

elle a par exemple «compris» la méthode insertValue() de mon framework et a déduit qu'elle servait à insérer des valeurs dans un template

ou la méthode getVar() dont elle a saisi le but et la logique

voire la méthode ifLoggedRender() dont elle a même compris le paramètre $echo !

Plus fort ?!

Le test a été poussé avec des méthodes moins évidentes pour une machine mais plus pour un humain, comme une méthode destinée à renvoyer le pluriel d'un nom en espagnol, pour laquelle AIDoc déduit la règle grammaticale pratiquement au mot près !

ou la méthode consonne():

et même la méthode estarGerondif() pour retourner la forme progressive d'un verbe en espagnol qu'AIDoc a comprise (identifiant la forme grammaticale «present tense» !!!)

autres exemples

Conclusion

Ça marche tellement bien que je vois une autre utilisation au truc: t'expliquer à quoi servait ton code quand tu y reviens trois semaines plus tard et que t'y comprends plus rien ...