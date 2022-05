Dimanche 15 Mai 2022 : fourtoutici hacké et vérolé

Merci à Ouahouah qui a pris le temps de me signaler ce problème : le site fourtoutici semble avoir été détourné de son propos en interne.

Plus de liste de nouveautés en page d'accueil, zips suspects en lieu et place des epub, scripts VBS...

A éviter donc 💣

Edit à 16:50... Tout semble revenu à la normale. On télécharge bien des epubs. Le staff a même fait un message d'explication:

Fourtoutici a redémarré juste les uploads.... Le tchat est Invisible, moins grave ça..... Quand des hackeurs de basse intensité balancent des messages polluants et uploadent des lignes en vbe recopiées d'ailleurs, je me dis moi : les vilains ne lâcheront pas si ils t'ont mordu. Question d'amour propre chez les petits hackeurs qui veulent briller aux yeux des grands.te suivront sur ton nouvel URL. Le serveur cloudfare limite et encaisse bien les requêtes massives, cela restreint les moyens de ces enquiquineurs pour qui tout est fun . Le partage de la culture, les petits hackeurs ne lui accordent pas d'importance. Leur culture c'est le profit... et le lol. Un éditeur ou amaz ou une vraie mafia, ce serait du fichier infecte cousu main et une attaque pensée stratégiquement en amont pour que le site disparaisse à coup sûr. Les enquiquineurs n'abandonnent pas mais si fourtoutici devient vigilant, il fonctionnera... bien ou du moins en pointillés... mais ne mourra pas.