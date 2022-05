C'est pas tous les jours que j'inaugure un nouveau tag dans mon site de calembredaines...

y faut que je vous raconte

J'ai eu une petite satisfaction professionnelle en mode bouffe ton chapeau Ô mon chef.

petit rappel de contexte sans lequel on ne savoure pas le sel

Je ne vous referai pas la liste des griefs déjà racontés là, là et là vu que c'est TLDR et que ça peut être résumé en deux trois phrases:

plus récemment...

L'année dernière, nous avons vu arriver une nouvelle adjointe fraîchement sortie des moules perdirs qui, débarquant dans un collège ou même les plus endurcis ont totalement abandonné les projets sous le harcèlement du principal, ne comprenait pas pourquoi personne ne s'inscrivait aux réunions de préparation du projet d'établissement.

Comme la discussion s'envenimait dans la salle des profs, j'étais intervenu en commençant par: «Je comprends votre surprise mais permettez-moi de vous expliquer dans quel contexte vous mettez les pieds» et je lui ai tout raconté.

Les humiliations en CA, les crises de colère du chef, ses manquements, sa volonté de refuser tout projet voire de le torpiller, son empressement à écraser ceux qui ne se laissent pas faire, sa réticence en ce qui concerne les outils informatiques et la véhémence dont il avait pu faire preuve envers moi et envers les autres.

J'ai terminé en lui disant que dans ce contexte, on vient faire ses heures et on repart sans se faire remarquer et on ne va pas chercher les ennuis en s'investissant dans des projets.

Elle avait bien compris la situation

Revenons à hier 😬

Il se trouve que ma collègue d'Espagnol a de gros ennuis de santé, de famille et - ce qui se comprend dans sa situation - de dépression. Du coup, beaucoup d'absences et des élèves de tous les niveaux qui n'ont pas de cours d'espagnol.

Comme il n'y a presque plus de remplaçants, qu'il faut des absences de plus de 15 jours consécutifs pour en obtenir et qu'en plus c'est un poste bâtard à cause des demi stagiaires, personne n'est là. Et comme il est hors de question que je fasse des heures supp de remplacement contre lesquelles je m'élève, les chefs se retrouvent le bec dans l'eau (de toutes façons nos EDT sont incompatibles).

Toutefois...

L'adjointe est quand-même venue me demander si je pouvais fournir du travail à ces élèves afin de faire taire les parents de leur permettre de progresser un peu quand même.

Elle me propose de créer un créneau fictif pour ces classes dans mon espace ENT pour que je puisse fournir. Je la regarde et, avec un sourire un peu troll, je lui dis que je peux faire plus simple: proposer sur mon serveur une page par niveau avec des travaux que j'adapterai au distanciel complet pour ces classes.

Et là, se rappelant de l'état d'esprit du chef à ce sujet et sur un regard complice, elle me dit: «Je vais D'ABORD demander à M.[LECHEF]...»

Plus tard, elle profite de mon passage dans le couloir de l'administration pour m'appeler; le chef est là lui-aussi, un peu en retrait. Dos à lui, l'adjointe prend la parole et me dit: «à propos du travail en distanciel, j'ai créé les créneaux et pour ce qui est du contenu...» elle fait une courte pause complice et ajoute en articulant particulièrement bien «faites comme vous le jugez bon, vous avez carte blanche»

Puis elle a souri.

Le chef regardait ses pompes puis il m'a remercié de bien vouloir prendre sur mon temps pour aider les élèves et m'a même demandé de déclarer les heures pour qu'il puisse me les payer.