Cogito ergo sum on Twitter: 🔴 Ritournelle abjecte et crasse : la NUPES vote main dans la main avec le RN

RN et Macronistes main dans la main :

Contre la taxe sur les super profits Contre l’augmentation du SMIC Contre l’augmentation du nombre d’hébergements d’urgence pour les sans-abri Contre le rétablissement de l’ISF Contre l’augmentation des moyens pour lutter contre la fraude fiscale Contre allouer 1 milliard d’euros pour lutter contre les violences faites aux femmes Contre la revalorisation des retraites au niveau du SMIC Contre l’encadrement des salaires dans les entreprises Contre l’assurance chômage après un abandon de poste Contre le gel des prix des loyers Contre l’augmentation de la taxe des hébergements vacants Contre le blocage des prix des produits de première nécessité Contre la gratuité des cantines scolaires Contre le renforcement de l’aide juridictionnelle Contre la revalorisation des minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté Contre l’augmentation des moyens alloués aux hôpitaux Contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10 % Contre la revalorisation des salaires des sapeurs-pompiers Contre le maintien de la redevance audiovisuelle Contre la baisse de la TVA sur les transports en commun Contre l’augmentation de la TVA sur les produits de luxe Contre l’augmentation de la fiscalité sur les résidences secondaires Contre la taxe sur les revenus excédant 3 millions d’euros Contre l’augmentation du nombre de greffiers et magistrats Contre, la revalorisation des bourses étudiant au niveau de l’inflation Contre une garantie d’autonomie de 1063€ pour les étudiants et étudiantes Contre une revalorisation des appels de 10 % Contre la gratuité des fournitures scolaires pour la rentrée Contre l’augmentation du budget des universités Contre le conditionnement des aides publique aux grandes entreprises, au respect de contraintes écologiques Contre la suppression de la niche fiscale sur le Kérosène aérien Contre l’instauration d’un impôt sur la fortune climatique Contre la taxation des yachts et Jets privés